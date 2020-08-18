إدارة وفاق سطيف تشرع في تحضيراتها للموسم الجديد

عقد أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية التجارية "بلاك إيغلز" بقيادة عز الدين أعراب، إجتماعا طارئا يوم الإثنين لرسم خريطة الطريق تحسبا للموسم الكروي الجديد.

وتمحور هذا الإجتماع، الذي حضره ممثل النادي الهاوي، ورئيس اللجنة المؤقتة لتسييرالوفاق، جابر زغلاش إلى جانب المدير العام السابق، فهد حلفاية على العديد من النقاط من بينها تجديد عقد المدرب التونسي، نبيل الكوكي، رفقة أعضاء طاقمه الفني، تجديد عقود ركائز الفريق، الانطلاق في عملية انتداب اللاعبين، وفتح نافذة المفاوضات مع الذين طالب المدرب الكوكي باستقدامهم خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه وفي نهاية الإجتماع، تم التطرق للمنشور الذي وضعه فهد حلفاية، على مواقع التواصل الإجتماعي يشتكي فيه من عراقيل قال أن أعضاء مجلس الإدارة وعلى راسهم عزالدين أعراب، قد وضعوها في طريقه مؤخرا، وفي هذا الصدد إعترف حلفاية أنه وضع منشوره في لحظة غضب، وانه لم يتعرض لأي عراقيل في أي يوم من الأيام من طرف أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه أعراب، وتعهد الجميع بفتح الأبواب أمام فهد حلفاية للعمل ضمن الطاقم المسير للنادي حرصا على المصلحة العليا لوفاق سطيف.