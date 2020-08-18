انخفاض في عدد المصابين بلسعات العقرب بولاية ورقلة

سجل انخفاض في عدد المصابين بلسعات العقارب بولاية ورقلة منذ مطلع هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حسبما افادت به اليوم الثلاثاء مديرية الصحة والسكان للولاية.

وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 1.255 اصابة وحالتي وفاة من جراء التعرض للتسمم العقربي منذ مطلع هذه السنة والى غاية نهاية شهر يوليو الفارط بينما تم احصاء خلال نفس الفترة من السنة الماضية 1.629 اصابة بلسعات العقارب وأربع وفيات، وفقا لذات المصدر.

وقد عرف شهر يوليو الماضي تسجيل أكبر عدد من الاصابات بواقع 364 حالة يليه شهر يونيو ب 331 اصابة حيث يتزامن ذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في هذا الفصل من السنة بينما كانت اقل الحالات المسجلة في شهري يناير وفبراير من هذه السنة بمجموع 13 و 25 حالة على التوالي، مثلما اشير اليه.

وقد ساهمت الحملات التحسيسية والتوعوية التي قام بها القطاع الصحي بالولاية بالتنسيق مع الجمعية الولائية لمكافحة التسمم العقربي وبعض الجمعيات المحلية الاخرى المهتمة في التأثير بالإيجاب على وضعية التسمم العقربي بالولاية من حيث التخفيض في عدد المصابين حيث جرى طبع بالمناسبة الفي ملصقة ومطوية تتضمن نصائح وإرشادات للوقاية من التسمم العقربي، سيما منها تلك المتمحورة حول نظافة المحيط والبيئة التي يشكل تراكم الاوساخ والنفايات بها مصدرا رئيسيا لتكاثر هذه الحشرة السامة.

وخصصت ولاية ورقلة هذه السنة مبلغا ماليا يقدر ب10 ملايين دج لدعم جهود مكافحة التسمم العقربي وذلك قصد تنظيم عمليات جمع العقارب التي كانت قد انطلقت اواخر شهر يونيو المنقضي.

وقد تقرر هذه السنة اعادة النظر في قيمة المبالغ المالية التحفيزية التي تمنح للمشاركين في عمليات جمع العقارب ووضع مقياس جديد يأخذ بعين الاعتبار نوعية العقرب الذي يتم اصطياده وحيث يبرز في هذا الصدد النوع المسمى باندروكتونيس استراليس ( احد اخطر الانواع والمطلوب لاستخلاص المصل المضاد للتسمم العقربي) حيث يتم منح مبلغ 100 دج عن كل حشرة من هذا النوع، كما جرى شرحه.

كما يمنح مبلغ 50 دج مقابل باقي الانواع الاخرى الكبيرة الحجم و25 دج للأصغر حجما كإجراء تحفيزي للمشاركين في هذه العمليات الوقائية الهامة.

وعلى الرغم من التأخر المسجل في موعد انطلاق حملة جمع العقارب هذه السنة بالولاية نظرا للظروف المتصلة بجائحة كوفيد 19 إلا أنه جرى لحد الان جمع عبر مختلف مناطق الولاية زهاء 4.000 عقرب، علما ان نفس الحملة مكنت خلال السنة المنصرمة من جمع نحو 80 الف عقرب، ذكر نفس المصدر.

المصدر:وكالة الانباء الجزائرية