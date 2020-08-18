"ميمتي قتلتها بيدي" فيلم قصير يحاكي الاستهانة بمخاطر كوفيد-19

أنتجت جمعية "الاستثمار الفكري والعطاء الإنساني" لولاية تلمسان فيلم قصير بعنوان "ميمتي قتلتها بيدي" للتحسيس بكوفيد-19، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئيس هذه الجمعية بن ترار بوعزة اكرم.

ويعد هذا الفيلم أول عمل فني للجمعية و تدور وقائعه على مدار 15 دقيقة حول أم، أحد ابنيها غير مبالي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ويتسبب في نقل العدوى لوالدته المصابة بمرض مزمن ووفاتها متأثرة بكوفيد-19. وأضاف رئيس الجمعية أنه يرتقب بث هذا الفيلم الأسبوع المقبل عبر بعض قنوات التلفزيون العمومي.

وقد قام بإخراج الفيلم الذي تم تصويره ببلدية المنصورة (ولاية تلمسان) فاروق خرار وزهرة العجامي في كتابة السيناريو، إلى جانب مشاركة تطوعية لبعض المنخرطين في الجمعية في تمثيل الأدوار الثانوية وممثلين مسرحيين من ولاية تلمسان في تقمص أدوار البطولة، استنادا لنفس المصدر.

وأضاف بن ترار بوعزة أكرم أنه تم تمويل هذا العمل الفني من الفرع الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و بإشراف وزارة الشباب و الرياضة بهدف نشر الوعي لدى المواطنين و تحسيسهم حول فيروس كورونا و أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي نقل العدوى، وكذا حث الشباب على الانخراط بالجمعيات في ظل هذه الجائحة و المساهمة في العمل التطوعي.