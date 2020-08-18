كورونا: 419 إصابة جديدة، 306 حالة شفاء و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 306 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 39.444 من بينها 419 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.391 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 27.653 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 31 ولاية سجلت أقل من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 ولاية سجلت أزيد من 10 حالات بينما 11 ولاية لم تسجل اية حالة.

وذكر أن 46 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي سيما بعد إعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.