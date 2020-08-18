لجنة انضباط الاتحاد السعودي تعاقب الحارس مبولحي بمباراتين نافذتين

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حارس نادي الاتفاق رايس مبوحي مباراتين إضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألف ريال لقيامه بالاعتداء على لاعب من فريق الاتحاد بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 25 بالبطولة السعودية في قرار غير قابل للاستئناف.

و كان الحارس الجزائري ذو 34 ربيعا قد تشابك مع المهاجم البرازيلي لاتحاد جدة، رومارينو عقب الهزيمة خارج الديار (0-1) . و جاء رد فعل الحارس الجزائري، بعد سماعه لعبارات غير لائقة تفوه بها اللاعب البرازيلي.

بعد هذه العقوبة، سيغيب الحارس الدولي الجزائري عن اللقائين المقبلين لفريقة (ثامنا - 35 نقطة) خارج ميدانه أمام الفتح يوم الأربعاء ثم بملعبه أمام الرائد الذي يلعب له الحارس الدولي الجزائري الآخر عز الدين دوخة.

و كان رايس وهاب مبولحي قد التحق بالبطولة السعودية في شهر يناير 2018 قادما إليه من نادي ستاد ران (الرابطة الأولى الفرنسية) بعقد أولي بستة أشهر قبل أن يقرر مسؤولو الاتفاق تمديد عقده لثلاثة مواسم".