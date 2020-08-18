جنود ماليون يطلقون النار في الهواء بقاعدة عسكرية بضواحي باماكو

أطلق جنود النار في الهواء هذا الثلاثاء في قاعدة عسكرية كبيرة بمدينة غارنسون، بكايتي القريبة من ضواحي باماكو، حسبما ذكرته مصادر إعلامية مالية.

و لم يعلن الجيش المالي حتى الساعة عن الحادث، و لكن مصدر بقاعدة "سوندياتا بكايتي، قال ان "الجنود غاضبون من تأخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر".

و من السابق لأوانه الحديث عن "حركة غضب منظمة في الجيش"، حيث لم يتم الاعلان رسميا من طرف السلطات لحد الان عن ذلك، حسبما اكده مصدر رسمي.

و تشهد قاعدة كايتي، أكبر قاعدة عسكرية في مالي، حركة حيث تشير مصادر إعلامية محلية أن عدد من المسؤولين تم ايقافهم في المدينة الادارية و في عدد اخر من الاماكن العمل المغلقة.

من جهتهم، دعا الممثلون الدبلوماسيون جالياتهم المكوث في البيوت.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع المالية "نحن نراقب الوضع عن كثب و لقد اتصلت القيادة العسكرية بالقوات وسنصدر بيانا رسميا خلال اليوم".