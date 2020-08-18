﻿ ﻿مالي: اعتقال الرئيس أبو بكر كيتا من طرف جنود متمردين

اعتقل عسكريون متمردون اليوم الثلاثاء في مالي الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، حسبما أفادت به وكالات الأنباء، نقلا عن مصادر أمنية.

و يأتي هذا الاعتقال بعد تجمع لجنود ماليين و عدد من كبار المسؤولين و العسكريين و المدنيين حيث اقتادوه الى ثكناتهم، حسبما نقلته "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية.

ولم يتسن الاتصال بالناطق الرسمي للحكومة للتعليق على هذه الأنباء، حسب الوكالة.

و كان جنود أطلقوا النار في الهواء اليوم الثلاثاء في قاعدة عسكرية كبيرة بمدينة غارنسون، بكايتي القريبة من ضواحي باماكو، حسبما ذكرته مصادر إعلامية مالية.