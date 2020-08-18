البنك الوطني الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالتي بجاية و جيجل

قام البنك الوطني الجزائري اليوم الثلاثاء بإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالتين إضافيتين في كل من ولايتي بجاية و جيجل حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للبنك.

و حسب ذات المصدر يتعلق الأمر بوكالة البنك الوطني الجزائري باوقاس "589" بولاية بجاية و وكالة 671 بولاية جيجل.

ويأتي هذا الإجراء استجابة للطلب الملح للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات المصرفية المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية في مختلف مناطق الوطن, يضيف بيان البنك.

وإطلاق النشاط بوكالة تاجنانت 833 بميلة هذا الأربعاء

و سيتم إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة تاجنانت 833 بولاية ميلة غدا الأربعاء.

و يلتزم البنك الوطني الجزائري ببذل كل جهوده و تجنيد فرقه لتسويق النشاط بعدد من الوكالات كل أسبوع مما سيسمح للمواطنين بالحصول على جميع المعلومات التوضيحية و الاستفادة من منتجاته الإسلامية في اقرب الآجال.

وفي هذا الإطار سيعلن البنك من خلال بيانات إعلامية و عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن كل وكالة مسوقة لهذا النشاط.

كما يدعو البنك المواطنين لزيارة البوابة المخصصة للصيرفة الإسلامية عبر موقعه الالكتروني من اجل الحصول على المزيد من المعلومات حول عروضه المختلفة.