كومان مدربا جديدا لبرشلونة حتى 2022

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين الهولندي رونالد كومان رسميا على راس العارضة الفنية للفريق الأول، خلفا للمدرب كيكي سيتين.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه ارتبط بعقد مع لاعبه السابق حتى 30 جوان 2022. وأقال برشلونة المدرب سيتين يوم الإثنين الفارط بعد سبعة أشهر في المنصب إثر الهزيمة المدوية لفريقه امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، والخروج من الموسم دون أي لقب.

وسبق لكومان (57 عاما) ان دافع عن الوان برشلونة لاعبا من 1989 الى 1995 واحرز في صفوفه الدوري الاسباني أربعة مرات، وقاد فريقه الى إحراز باكورة القابه في دوري ابطال اوروبا عام 1992 عندما كانت تدعى كأس ابطال الاندية سابقا بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سمبدوريا الايطالي بعد التمديد في النهائي على ملعب ويمبلي.

وسيترك كومان بالتالي منصبه مدربا لمنتخب هولندا الذي استلم الاشراف عليه في فيفري عام 2018 وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها وقاده الى احتلال المركز الوصيف في دوري الامم الاوروبية عام 2019. واشرف مدربون هولنديون يتمتعون بشهرة كبيرة على برشلونة سابقا وابرزهم رينوس ميكلز، والاسطورة يوهان كرويف، ولويس فان غال وفرانك رايكارد.