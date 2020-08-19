زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إيفاد لجنة متعددة القطاعات إلى ولاية ميلة بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة.

وأوضح السيد ناصري في تصريحات صحفية على هامش أشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، انه بالإضافة الى الحلول الاستعجالية المقدمة من إعانات وخيم وغيرها، فانه يجري العمل على دراسة حلول نهائية للمتضررين بالتشاور مع السكان المعنيين.

وعليه، فان لجنة متكونة من ممثلي عدة قطاعات توجد حاليا في الولاية بهدف اختيار العقار المناسب لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال، حسب الوزير.

وأعلنت الخربة منطقة منكوبة بعدما تضررت من ظاهرة انجراف التربة اثر الهزتين الأرضيتين اللتان سجلتا يوم 7 أوت الجاري.

وتنقل حوالي 120 خبير للولاية لمعاينة الأضرار وتحديد المناطق المتضررة بدقة واقتراح الحلول الأنسب، حسب الوزير.

وبخصوص المشاريع السكنية، أكد السيد ناصري أن وكالة عدل تستعد لتوزيع حوالي 10 ألاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، ابتداء من هذا الخميس 20 أوت.

وأضاف انه من إجمالي 560 ألف وحدة مبرمجة بصيغة البيع بالإيجار، لم يتبق سوى عدد "قليل" للانتهاء من إطلاق كل مشاريع هذا البرنامج.

كما أكد بان البرنامج متواصل بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا إلى عودة الورشات إلى العمل.