الرئيس تبون يقوم بزيارة تفقد و عمل الى المسجد الاعظم هذا الخميس

19/08/2020 - 15:11يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الخميس بزيارة تفقد و عمل الى المسجد الاعظم بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لرئاسة الجمهورية. وسوم: الرئيس عبد المجيد تبونالجزائر طالع ايضاً الرئيس تبون يدعو إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصاف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور... الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا تشيد بجهود الجزائر الرئيـس تبـون : الجـزائر في سبـاق مع الـزمن لبنـاء اقتصـاد غيـر ريـعـي