الرئيس تبون يقوم بزيارة تفقد و عمل الى المسجد الاعظم هذا الخميس

يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الخميس بزيارة تفقد و عمل الى المسجد الاعظم بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.