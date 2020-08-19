الهلال الاحمر الجزائري : 100 طن من المساعدات لـ4 ألاف عائلة بمناطق الظل

خصص الهلال الأحمر الجزائري مائة طن من المساعدات الغذائية بتوزيعها على 4 آلاف عائلة جزائرية بمناطق الظل الموزعة على 15 ولاية وفق ما كشفته رئيسة الهلال سعيدة بن حبيليس.

وقالت بن حبيليس في تصريح للاذاعة الجزائرية –غداة انطلاق القافلة التضامنية- إن الهلال الأحمر ارتأى ان يحتفل مع الجزائريين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة بقافلة مساعدات لمناطق الظل، مضيفة ان القافلة تضم 100 طن من المساعدات الغذائية الموزعة على 15 ولاية من ولايات الوطن بما يغطي 4 آلاف عائلة.

وقالت السيدة بن حبيلس إن الأسر المستفيدة تقطن في ولايات مثل تمنراست وأدرار وخنشلة وغيرها ، مشيرة إلى أن هذا العمل التضامني "يدل على تقاليد وقيم الشعب الجزائري حيث أن التعاون والتضامن راسخان لديه منذ زمن طويل ".

كما ذكرت انه منذ جانفي 2020، تلقت أكثر من 260.000 أسرة مساعدات مماثلة من الهلال الأحمر الجزائري،كما قدم أيضذا مساعدات إنسانية على المستوى الإقليمي للسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين، في مالي ، والنيجر، مشيرة إلى أن جميع تبرعات الهلال "تأتي من المتبرعين وليس من الخزينة العمومية".

وحول تزامن القافلة مع اليوم العالمي للمساعدات الانسانية نفت بن حبيليس ان تكون هذه المبادرة ضمن جهود دولية مؤكدة ان ضمن النشاط الدائم للهلال الاحمر الجزائري.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية