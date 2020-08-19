بريش: اصلاح القطاع المصرفي والبنكي أولى اولويات الانعاش الإقتصادي

دعا المحلل والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش الى ضرورة الاسراع في اصلاح المنظومة المصرفية، مرحبا بقرارات السلطة العليا فتح قطاع الاستثمار في البنوك للخواص.

وقال بريش في تصريح للاذاعة الجزائرية إن اصلاح القطاع المصرفي ينبغي ان يكون من اولى الأولايات لعلاقته الوطيدة بتمويل الاقتصاد وتسهيل المعاملات المالية.

وحول دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى الاستثمار في القطاع المصرفي، رحب الخبير الاقتصادي بهذه الدعوة ، مؤكدا ان قانون النقد والقرض يتيح الاستثمار في القطاع للخواص، مرجعا النكسات في اصلاح القطاع الى التجارب الفاشلة على غرار تجربة الخليفة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية