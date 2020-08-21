الاتحاد الآسيوي يختار الجزائري ياسين براهيمي نجما للجولة الـ21 من الدوري القطري

أختار موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب فريق "الريان" القطري وهدافه الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجما للجولة الـ21 قبل الأخيرة من دوري نجوم خلال التصويت الجماهيري الذي نظمه موقعه الرسمي عقب نهاية الجولة.

وتصدر براهيمي التصويت بـ 64% من أصوات المتابعين والجماهير، متقدما على الدولي الجزائري الاخر بغداد بونجاح مهاجم السد الذي حل في المركز الثاني بـ 29 %، وعلى لاعب الدحيل الشاب عبدالله عبدالسلام الذي حل ثالثا بـ 7%.

وكان موقع الاتحاد القاري، قد اختار النجوم الثلاثة للتصويت باعتبارهم الأبرز في الجولة، إذ برز لاعب الدحيل عبدالله عبد السلام الأحرق بقوة، عندما سجل هدف الفوز في المباراة أمام الخور، وهو ما ينطبق على ياسين براهيمي الذي سجل هدف الفوز للريان عبر ركلة جزاء عند الدقيقة (84) أمام الشحانية، وينطبق الأمر ذاته على بغداد بونجاح الذي خطف هدف الفوز للسد أمام قطر مع الدقيقة الثامنة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للمواجهة.

و يتنافس كل من براهيمي و بونجاح على جائزة هداف دوري نجوم قطر قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الكروي 2019-2020 .

و يوجد في رصيد براهيمي 14 هدفا و بونجاح 13 هدفا و هما الأكثر حظوظا للفوز بلقب الهداف، سيما إثر إصابة زميل بونجاح في فريق السد، الدولي القطري أكرم عفيف (14 هدفا)، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة وكان قد غاب عن الجولتين الأخيرتين.

وتبلغ القيمة المالية لجائزة هداف دوري نجوم قطر لكرة القدم، 100 ألف دولار.

وستشهد الجولة الـ22 والأخيرة من البطولة القطرية المحترفة، صراعا محتدما للتتويج باللقب، بين نادي الدحيل الذي يحتل كرسي الصدارة بمجموع 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الريان (48 نقطة)، بينما يتموقع السد في الصف الثالث (44 نقطة).

وستجري الجولة الأخيرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث يستقبل نادي الدحيل نادي الأهلي، بينما يتنقل الريان لمواجهة الوكرة، في حين يستضيف السد نادي الغرافة.