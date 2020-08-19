وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: غرة محرم هذا الخميس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء،أن " هذا الخميس هي غرة محرم 1442 وأن يوم عاشوراء سيكون يوم السبت 10 محرم 1442 ه الموافق ل 29 أغسطس 2020".

وأضاف ذات المصدر أنه يسن للمسلمين صيامه لقول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".

وأشار ذات المصدر ، أنه و "بهذه المناسبة الطيبة، وحرصا على إحياء سنة الرسول صل الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة وعادلة، فإننا نهي بالمزكين أن يلتفوا حول صندوق الزكاة وأن يضعوا زكواتهم في حساباته البريدية الولائية".