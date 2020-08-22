ايدير مقدم يرسم إلتحاقه بشباب قسنطينة

أمضى لاعب وداد بوفاريك، ايدير مقدم رسميا في شباب قسنطينة،على عقد يمتد لموسمين، ليكون رابع المستقدمين الجدد.

وكشف النادي القسنطيني يوم الخميس على موقعه الرسمي في "فيسبوك" أن اللاعب مقدم صاحب 25 سنة والذي ينشط في محور الدفاع ووسط الميدان، حضر إلى مقر النادي رفقة المكلف بأعماله المناجير عبد العالي عاشوري، لترسيم إلتحاقه بنادي الجسور المعلقة شباب قسنطنية، وذلك بتزكية من المسؤول الأولى على العارضة الفنية، عبد القادر عمراني الذي يراهن عليه كثيرا لإعطاء دفعة نوعية لتشكيلة السنافر.

وحضر مراسيم الإمضاء الأمين العام، سليم مجمج، في غياب المدير العام بالنيابة، ناصر مجوج، المتواجد بفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن مقدم يعد رابع لاعب يضمه شباب قسنطينة، بعد كل من فايق عمران، هداف شباب باتنة، وعبد الكريم معمري، من وداد بوفاريك، ومحمد الأمين بغداوي، مدافع جمعية وهران.