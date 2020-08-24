خالدي يشرف على إطلاق إسم سعيد عمارة على ملعب السعيدة

أشرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، صبيحة يوم الخميس على تدشين ملعب مدينة سعيدة بإسم المجاهد واللاعب السابق في فريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن مراسيم التدشين جرت رفقة والي ولاية سعيدة، سعيد صيود والمجاهد واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، وعضو في المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد معوش، وهذا في اطار زيارة العمل للولاية.

وإغتنم وزير الشباب والرياضة، فرصة تواجده بالولاية ليلتقي مع ممثلي الحركة الجمعوية والشبانية، كما زار مقبرة الشهداء بسعيدة، لإحياء ذكرى يوم المجاهد 20 أوت 1955 تخليدا وترحما على أرواحهم الطاهرة.

جدير بالذكر، أن اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة وافته المنية يوم 2 اوت عن عمر يناهز 87 سنة بعد مرض عضال. وولد سعيد عمارة يوم 11 مارس 1933 بالسعيدة غرب الجزائر، وبدأ مشواره كلاعب بنادي غيث لسعيدة (1951-1953) قبل ان يلتحق بالنادي الرياضي لبلعباس (1953-1956).

وعُرف وسط الميدان السابق في نادي سترازبورغ الفرنسي خلال موسم 1956-1957. وتم تحويله بعدها الى فريق بيزيي خلال الموسط الموالي ليبقى به الى غاية سنة 1960 وهي السنة التي التحق بها بفريق جبهة التحرير الوطني.

وقد كان الفقيد رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم ومدربا للفريق الوطني لمرتين بين سنتي 1972 و 1974. وفي سنة 1999 قرر وضع حد لمشواره كمدرب بعد ان قاد خلال موسم التشكيلة الليبية لأهلي بن غازي.