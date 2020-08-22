كورونا: 411 إصابة جديدة و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 310 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 40.258 من بينها 411 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.411 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 28.281 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 17 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات و 14 ولاية أزيد من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل 17 ولاية أي حالة.

وذكر أن 41 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي سيما بعد إعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.