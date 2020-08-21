نصر حسين داي يتعاقد مع حسين العرفي

أضحى اللاعب حسين العرفي أول لاعب يلتحق بصفوف نصر حسين داي (الرابطة المحترفة الأولى) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد إمضاءه على عقد لمدة سنتين، حسب ما علم من إدارة النادي.

وكان العرفي قد تقمص سابقا ألوان "النصرية" في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، قبل أن يلتحق بصفوف نجم مقرة (الرابطة المحترفة الأولى).

وعاش إبن مدينة بوسعادة تجربة قصيرة هذا الموسم بالسعودية عندما لعب في صفوف نادي المجزل (الدرجة الثانية)، قبل أن يقرر العودة إلى أرض الوطن في الصيف الحالي.

ومن جهة أخرى، تحاول ''النصرية'' التعاقد مع مدرب جديد لقيادة العارضة الفنية أين يتواجد منير زغدود مدرب اتحاد الجزائر سابقا على رأس اللائحة.

وكان زغدود قد أكد بأنه قد أعطى موافقته المبدئية لقيادة ''النصرية''.

وكان نصر حسين داي مهدد بالسقوط في موسم 2019-2020 -الاستثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا- قبل أن يتم إلغاء السقوط مع تحديد البطل والفرق الصاعدة فقط.

وافتتحت فترة الانتقالات الصيفية رسميا يوم الأربعاء 5 أوت وستستمر إلى غاية 27 أكتوبر، في الوقت الذي لم يتم بعد تحديد موعد استئناف التدريبات وانطلاق موسم 2020-2021.