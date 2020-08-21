مستغانم: احباط محاولات هجرة غير شرعية لـ49 شخصا

أحبطت المجموعة الاقليمية لحراس السواحل بمستغانم هذا الخميس محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخصا بينهم أجانب في عرض البحر.

وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل أن الوحدات العائمة التابعة لها اعترضت بين الساعة 10 مساءا و3 صباحا ليلة الخميس إلى الجمعة ثلاث مجموعات من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شمال الميناء التجاري وبالساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وتم اقتياد عناصر المجموعات الثلاث ومن بينهم 3 رعايا أجانب و 4 قصر وامرأة واحدة إلى الميناء التجاري من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري ،يضيف ذات المصدر.

وسيتم في وقت لاحق تسليم الموقوفين للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.