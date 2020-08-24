البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية بوكالتين بالبليدة والشلف

أعلن البنك الوطني الجزائري، في بيان له، عن اطلاق منتجات الصيرفة الاسلامية في وكالتين له بولايتي البليدة والشلف، ويتعلق الأمر بوكالتي البليدة "445" والوكالة الرئيسة بالشلف "275"، حسب ما أوضحه البيان.

ويضم العرض المخصص لمرحلة الاطلاق تسعة منتجات موافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية ھي الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

وأعلم البنك زبائنه بأن تفاصيل ھذه المنتجات الموجھة لمختلف فئات المجتمع من أفراد، مدخرين، مھنيين ومؤسسات، بالإضافة الى محاكاة المرابحة والإجارة متاحة، جميعا، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الاسلامية (financeislamique.bna.dz ).

كما جدد البنك العمومي التزامه بتعميم ھذا النشاط على مستوى 50 وكالة من وكالاته قبل نھاية سبتمبر 2020.