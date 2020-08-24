رئيس الجمهورية يستقبل سفير جمهورية الهند

24/08/2020 - 13:08

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاثنين، سفير جمهورية الهند، ساتبير سينغ الذي ادى له زيارة وداع اثر انتهاء مهمته بالجزائر حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم سعادة سفير جمهورية الهند ساتبير سينغ الذي ادى له زيارة وداع اثر انتهاء مهمته بصفته سفيرا مفوضا وفوق العادة لبلاده لدى الجزائر".

وجرى اللقاء جرى بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد دايج وفق ما أشار إليه بيان رئاسة الجمهورية.

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