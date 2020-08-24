الوقاية من كوفيد-19: وزارة التعليم العالي تعقد اجتماعا مع الجمعيات الطلابية تحضيرا للدخول الجامعي المقبل

عقدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الجمعيات الطلابية في إطار التحضير للدخول الجامعي المقبل في ظل الوقاية من وباء كورونا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و يأتي هذا الاجتماع الذي أشرف عليه الأمين العام للوزارة غوالي نور الدين، بعد اللقاء الذي كان قد جرى أمس الأحد مع نقابات الاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي و النقابة المستقلة للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوصاية مع شركائها الاجتماعيين قصد إطلاعهم على ظروف تسيير إنهاء السنة الجامعية (2019-2020) و التحضير للدخول الجامعي المقبل.

كما من المبرمج، في ذات الإطار، عقد لقاء ثالث، يوم غد الثلاثاء، مع نقابات العمال، مثلما أشار إليه ذات البيان الذي ذكر بأن هذه اللقاءات تتزامن مع استئناف الدروس ضمن نمط التعليم عن بعد.

و قد جرت هذه اللقاءات -حسب الوزارة- "في جو ساده نقاش ثري و بناء حول الظروف التي يتم فيها استئناف التعليم عن بعد و الاستعداد للشروع في التعليم الحضوري بصفة تدريجية" و هي العملية التي ستتم من خلال "تفويج الطلبة في دفعات تسمح باحترام البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية و الإقامات الجامعية".

كما تم خلالها تقديم شروحات حول الترتيبات التعليمية و الصحية و توفير الإمكانيات المادية و الوقائية من جائحة كورونا، على مستوى كل المؤسسات، وفق تطور الوضعية الصحية بكل مدينة جامعية، يضيف المصدر ذاته.

يذكر أن الاجتماعات المذكورة تندرج في إطار اللقاءات التشاركية الدورية التي دأب قطاع التعليم العالي و البحث العلمي على تنظيمها مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين.