رئاسة الجمهورية: تحديد تاريخ 1 نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور

تقرر تحديد تاريخ 1 نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان " استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".

وخلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- وفي "ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".