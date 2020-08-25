نسبة التضخم السنوي بالجزائر بلغت 2.2 بالمائة نهاية جويلية

بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.2 بنهاية شهر جويلية الماضي، حسبما علم اليوم الثلاثاء من الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح ذات المصدر أن تطور أسعار الاستهلاك بوثيرة سنوية إلى شهر جويلية 2020 الذي هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرا من شهر أوت 2019 إلى جويلية 2020، مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أوت 2018 إلى جويلية 2019.

كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر جويلية 2020 مقارنة بشهر يونيو الماضي سجل انخفاض بمقدار -1 .1 بالمائة.

أما من حيث الاختلاف الشهري وحسب فئة المنتجات فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاض ا بنسبة 3.5 سيما بسبب انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6.9 بالمائة.

ويعزى هذا الانخفاض في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بحسب الديوان إلى انخفاض أسعار لحوم الدجاج (-16.0 بالمائة ) والفواكه (-32.5) والخضروات (-5.3 بالمائة) والبطاطا بنسبة -17.6 بالمائة .

كما سجل الديوان من جانب آخر الزيادات في الأسعار التي مست بعض المنتجات لا سيما اللحوم الحمراء (+ 1.3) والبيض (+ 12.5) والأسماك (+ 5.3).

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية فقد شهدت الأسعار تباين ا تنازلي ا معتدل ا بلغ (-0.1) خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بشهر جوان وفق ا لجهاز الإحصاء كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 1.1 بالمائة بينما عرفت أسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعة السلع والخدمات فقد ارتفعت أسعار مجموعات "الملابس والأحذية" والأثاث و المفروشات بنسبة (+ 0.1) على التوالي لكل مجموعة حيث عرفت أسعار "النقل والاتصالات" ( + 0.2) بينما سجلت المجموعة المتنوعة زيادة قدرها 3.3.

كما أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن باقي السلع والخدمات اتسمت بالركود حيث سجلت أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية الأخير ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019.

ويعزى هذا التباين التصاعدي إلى زيادة بنسبة 0.6 في أسعار المنتجات الغذائية نتيجة زيادة بحوالي 0.2 للمنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية (1.1) والسلع المصنعة 5.28 وأخيرا الخدمات 0.7.

وعرفت أسعار الاستهلاك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2.28 بالمائة على الرغم من الانخفاض في المواد الغذائية (-0.04) الناجم بشكل خاص عن تراجع قدره 0.6% لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

ويعزى هذا الارتفاع المسجل إلى زيادة بنسبة + 0.5 في المنتجات الغذائية الصناعية و + 5.02 في السلع المصنعة و + 2.26 في الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم في الجزائر قد بلغت في سنة 2019 حوالي 2.