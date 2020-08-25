كورونا: 370 إصابة جديدة و218 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 218 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 42.228 من بينها 370 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.8 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.456 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 29.587 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 12 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات و 13 ولاية أزيد من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل 23 ولاية أي حالة.

وذكر أن 31 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي سيما بعد إعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.