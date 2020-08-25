رزيق : إطلاق خدمة السجل التجاري المتنقل في الأسابيع المقبلة

أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الثلاثاء بإيليزي انه سيتم إطلاق خدمة السجل التجاري المتنقل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي تصريح له على هامش زيارته اليوم الى ولاية إيليزي رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسي بكاي، أكد السيد رزيق أن هذا النوع من السجل سيمكن التاجر من ممارسة نشاطه التجاري عبر مختلف النقاط بإقليم الولاية التي يقطن فيها دون تقييده بالعنوان التجاري.

ويشمل هذا الإجراء الذي يرتقب أن يتم إطلاقه في غضون أسابيع قليلة مختلف الأنشطة التجارية سيما الخدماتية منها، يضيف الوزير.

ويهدف هذا الإجراء الى تسهيل إجراءات الممارسة التجارية أمام الشباب بالإضافة الى تلبية احتياجات المناطق النائية والمعزولة من مختلف الخدمات التي يوفرها التاجر المتنقل، خاصة تلك المناطق التي يصعب وصول التموين لها .

وأكد الوزير في ذات السياق ، أن هذا الإجراء سيتم رقمنته وإعداده في منصة رقمية تتيح للمواطنين الحصول على عناوين التجار المتنقلين والتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمونها مع إجراء طلبات فورية.