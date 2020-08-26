غوغل تقترب من إطلاق منتج Android TV جديد

ظهر جهازان جديدان من أجهزة شركة غوغل في ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وجاء في تقارير اعلامية ان الامر يتعلق بجهازين مرتبطين بمنتج (Android TV) الجديد الذي قيل: إنه كان قيد التطوير لفترة من الوقت.

وفي حال كان الأمر صحيحًا، فإن الإيداعات الجديدة تشير إلى أن شركة غوغل تستعد أخيرًا لإصدار المنتج قريبًا.

وقبل أن يتم طرح جهاز ذي قدرات لاسلكية للبيع في الولايات المتحدة، يجب أن تتم الموافقة عليه بشكل خاص من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وقالت التقارير الصادرة في شهر يونيو: إن جوجل تطور منتجًا يحمل الاسم الرمزي (Sabrina) ليكون خليفة لجهاز (Chromecast Ultra).

ويستخدم (Sabrina) منصة (Android TV) وواجهة مستخدم تقليدية تعمل عن بعد، على عكس أجهزة كروم كاست (Chromecast) التي يتحكم فيها الهاتف الذكي.

ويشير أحد ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى جهاز بث الوسائط التفاعلي مع الشبكة اللاسلكية والبلوتوث (GZRNL).

الصدر : وكالات