وزير التعليم العالي يوقع قرارا لتكييف النشاطات البيداغوجية في ظل الأزمة الصحية

وقع وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم والانتقال خلال فترة (كوفيد-19) بعنوان السنة الجامعية 2019- 2020.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار الخطة العملياتية التي وضعها القطاع لإعادة بعث النشاطات البيداغوجية في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد، حيث كرس القرار المذكور نمط التعليم عن بعد كأسلوب تعليمي بيداغوجي معترف به ضمن مسارات التكوين العالي للطلبة.

كما تم، من خلال ذات القرار، "تحديد حالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة، و كذا أنماط التقييم و التقييم المستمر والتقييم النهائي"، مع "الإبقاء على تنظيم مناقشات مذكرات نهاية الطور للجان البيداغوجية وبالطرق التي تراها مناسبة"، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

و في سياق ذي صلة، خصص القرار فصلا كاملا لشروط وكيفيات الانتقال من سنة إلى أخرى في الطور الواحد باحتساب الأرصدة المنجزة وخصم أرصدة المواد غير المنجزة ، و"لم يعتبر الرسوب في المسار الدراسي، للسنة الجامعية 2019- 2020، تأخرا بيداغوجيا بالنسبة لطلبة كل الأطوار".