كورونا: 397 إصابة جديدة، 271 حالة شفاء و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

27/08/2020 - 17:31

﻿سجلت 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 271 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.016 من بينها 397 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0،9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1475 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 30.157 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 21 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، و 13 ولاية ازيد من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية في حين أن 14 ولاية لم تسجل بها أي حالة.

وذكر أن 28 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.

 

وسوم:

الجزائر, صحة

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