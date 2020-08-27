نزيه برمضان : تجسيد الإرادة السياسية بشكل ملموس لا يكون إلّا بإشراك المجتمع المدني

أكد مستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج ، نزيه برمضان ، اليوم الخميس من تلمسان ، خلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني على ضرورة تجسيد الإرادة السياسية بإشراك المجتمع المدني بشكل ملموس .

وأضاف نزيه برمضان أن:" إشراك المجتمع المدني لابد أن تكون مجسدة ميدانيا وملموسة من طرف فعاليات المجتمع المدني ومن طرف المواطن نفسه ، وإذا ما لمس المواطن ذلك فانه حتما سيحس بمفهوم " الجزائر الجديدة " التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية ".

ونظرا لاختلاف تركيبة المجتمع المدني وجب تكوينه وتأهيله والارتقاء بالعمل الجمعوي الى فعل مؤسساتي حسب السيد نزيه برمضان ".

وبهذه المناسبة رفع المجتمع المدني لولاية تلمسان جملة من الاقتراحات تمحورت أساسا في الشق القانوني وضرورة التكوين والتأهيل كما اشتكى هاؤلاء من تعاملاتهم مع الإدارة .

وللتذكير تحصي ولاية تلمسان 1595 جمعية استفادت من إعانة مادية ومعنوية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية