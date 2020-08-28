الرئيس تبون يوفد بوقدوم إلى مالي

حل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الجمعة ببماكو (مالي) في زيارة تدوم يوما واحدا حيث أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان: "حل صباح اليوم ببماكو وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الذي أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى مالي في زيارة تدوم يوما واحدا" .

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار "العلاقات التاريخية والأخوية والتضامنية التي تربط الجزائر على الدوام بمالي جاءت للتعبير عن الدعم الثابت للشعب المالي الشقيق وتمسكها الشديد بأمن واستقرار مالي."