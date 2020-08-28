تيبازة: الإطاحة بعصابة المؤثرات العقلية وحجز 4259 قرصًا مهلوسًا

أعلنت مصالح الأمن لولاية تيبازة، هذا الجمعة، عن تفكيك عصابة مختصة في الاتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 4259 قرصًا مهلوسًا

وذكر بيان للمصالح ذاتها، أنّها تلقت معلومة تفيد بوجود شخصين في مدينة سيدي راشد، يحوزان على وصفة طبية "صورية" لاقتناء أقراص مهلوسة من صيدلية، ليتدخل ضباط الشرطة القضائية بعد إعداد خطة أمنية، وتمّ على إثرها توقيف الشخصين المعنيين.

وأفضت التحقيقات الأولية إلى توقيف الطبيبة الخاصة التي أصدرت الوصفة الطبية لاقتناء 6 علب من دواء" بريقابارين" وهو مؤثر عقلي، مثلما تمت الإشارة إليه.

وأمر على إثرها وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بفتح تحقيق قضائي، مع أمر بتفتيش منازل المتورطين أين عثر على كمية معتبرة من المهلوسات.

ويتعلق الأمر بالعثور على 23 وصفة طبية صورية تحمل إمضاء وختم الطبيبة المذكورة، مع حجز 4259 قرصًا مهلوسًا من المؤثرات العقلية و180 ميليلترًا من سائل مهلوس و 2970 قرصًا من نوع الزنك (دواء مفقود)، إلى جانب 6 أسلحة بيضاء كبيرة الحجم وكمية معتبرة من الدواء وجهاز سكرتير وطابعة.

وعلى إثرها، جرى متابعة الموقوفين بتهم "تكوين جمعية أشرار باستعمال مركبة" و "الحصول على وصفات طبية صورية قصد اقتناء أدوية من المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بها" و"تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية" و"الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة" و"حيازة أسلحة بيضاء"، على أن يتم تقديم المتورطين أمام نيابة محكمة تيبازة لاحقا فيما يبقى متورط رابع في حالة فرار.