هلاك 8 أشخاص غرقا في يوم واحد بمستغانم وقالمة

هلك هذا الجمعة 8 أشخاص غرقًا بمناطق ممنوعة السباحة في كل من ولايتي مستغانم وقالمة، إثر مصرع 6 أشخاص على مستوى شواطئ متفرقة بمستغانم، وغرق آخرين في القلتة الزرقاء بقالمة.

واستنادًا إلى تقارير الحماية المدنية، جرى انتشال 4 جثث لغرقى هلكوا بشاطئ المطربة مساء الجمعة تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة ينحدرون جميعهم من بلديات مستغانم وصيادة والصور وعين تادلس، بينما تمّ إنقاذ شخصين اثنين من غرق محقق (13 و20 سنة) بالشاطئ ذاته.

وعثرت فرق الحماية المدنية على جثة طفل (5 سنوات) ينحدر من ولاية الشلف تطفو على المياه بمنطقة تسمى "الواد" شرق شاطئ بحارة بأولاد بوغالم، بعدما كان يسبح بمفرده حسب تصريحات بعض المواطنين الذين كانوا قريبين من المكان.

وقامت وحدات الحماية المدنية بتسخير فرقة الغطاسين وعددًا من أعوان التدخل والحراس الموسميين للشواطئ من أجل العثور على غريق مفقود (27 سنة) هلك بالمنطقة الصخرية ممنوعة السباحة شرق الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر قبل أن يتم انتشاله وتحويله إلى المصالح الصحية بذات البلدية يضيف المصدر نفسه.

وسجل جهاز حراسة الشواطئ بولاية مستغانم اليوم أزيد من 100 تدخل تم خلالها إنقاذ 56 شخصًا من الغرق بسبب وضعية البحر الهائج نتيجة هبوب رياح غربية قوية وصلت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة.

هلاك شابين غرقا بالقلتة الزرقاء بحمام النبائل

هلك شابان غرقا بالقلتة الزرقاء، مساء هذا الجمعة، ببلدية حمام النبائل الواقعة بنحو 45 كيلومترًا شرق عاصمة ولاية قالمة

وأفيد أنّ الغريقين أخوان ينحدران من مشتة بوبيدي النائية ببلدية عين صندل من الناحية الجنوبية للولاية، مبرزًا بأنّ انتشال جثتي الضحيتين تمت حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، وجرى نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة قريبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإنّ الغريقين يبلغان على التوالي 24 و26 سنة، علمًا أنّ مصالح بلدية حمام النبائل أصدرت في وقت سابق قرارًا يمنع السباحة في القلتة الزرقاء التي تعتبر موقعًا طبيعيًا تتجمّع فيه مياه عدّة جبال محيطة بها، وتمّ في السنوات الأخيرة إنشاء هياكل تابعة لمديرية الري منها محطة تصفية وضخ لاستغلال مياه القلتة في عملية تزويد السكان بالمياه.