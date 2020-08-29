هزة أرضية بقوة 4.2 على سلم ريشتر بتيبازة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية. التي وقعت في حدود الساعة السادسة و عشر دقائق بولاية تيبازة، حسب ما أفاد به بيان للمديرية.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية قامت على إثر هاته الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الولايات المجاورة لولاية تيبازة، بعملية استطلاع وتعرف بنشر فرق راجلة من أعوان الحماية المدنية, سيارات إسعاف وكذا شاحنات تدخل عبر مختلف بلديات وأحياء الولاية, بحيث لحد الساعة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

و كانت ولاية تيبازة قد سجلت هذا السبت في حدود الساعة ال 6.10 دقائق هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء.

و أوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد على بعد 3 كلم شمال شرق سيدي غيلاس بولاية تيبازة.

و أكد مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء ان الهزة وقعت في البحر.

و كانت آخر هزة سجلت بولاية وهران في 15 من شهر أوت الجاري في منطقة بطيوة و بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر.

كما تم تسجيل في الايام المنصرمة هزات في كل من منطقة عين رمانة بالبليدة و حمالة بولاية ميلة.

و يشرح مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزيائية بأن هذه الهزات تدخل في اطار النشاط الزلزالي العادي بشمال الجزائر و هو نتاج عن تقارب القارتين الافريقية الاورواسيوية . و المركز يسجل يوميا هزات أرضية لا يحس بها المواطنون.