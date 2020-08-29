حكومة الوفاق الليبية توقف وزير الداخلية باشا آغا

اوقفت حكومة الوفاق الوطنية الليبية وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا عن العمل احتياطيا و احالته الى التحقيق الادراي ،وذلك عقب اطلاق مسلحين النار على متظاهرين الأسبوع الماضي.

و أعلنت حكومة الوفاق بأن وزير الداخلية سيمثل للتحقيق الاداري أمام المجلس الرئاسي للحكومة .

و بحسب بيان حكومة الوفاق التحقيق مع باشا آغا سيكون بشأن تصريحاته حول الأحداث و المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي و التحقيق كذلك في التجاوزات التي ارتكبت في حق المتظاهرين.

وكان مئات من المتظاهرين الليبيين قد خرجوا في مظاهرات سلمية الاسبوع الماضي لعدة أيام في طرابلس، احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات العامة من انقطاع الكهرباء والمياه وشح الوقود.

كما أطلق مسلحون النار على المتظاهرين يوم الأحد المنصرم لتفريقهم و هو ما أدى إلى اصابة بعضهم و توقيف البعض الآخر.

و كانت قد تكررت عمليلت اطلاق النار المتظاهرين يومي الاثنين والأربعاء الماضيين.