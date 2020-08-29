وفاق سطيف يطالب بأحقيته بالمرتبة الثانية للمشاركة في دوري أبطال افريقيا

طالب مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمنح فريقه تأشيرة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد صدور قرار المحكمة الرياضية بخصم ثلاث نقاط من رصيد مولودية الجزائر, حسب ما أفاد به بيان للنادي السطايفي.

وذكر النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على صفحة التواصل الاجتماعي : "تطالب إدارة وفاق سطيف الاتحاد الجزائري, بتطبيق قرار المحكمة الرياضية, بخصم النقاط من رصيد مولودية الجزائر", مضيفا "كما تطالب بإعلان وفاق سطيف صاحب المرتبة الثانية, التي تسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

كما أشار بيان النادي السطايفي إلى أن "الإدارة لن تتخلى عن مطالبها، وستتبع كامل السبل القانونية لاستعادة حق الوفاق", محذرا من "أي خرق جديد للقوانين، لأن تطبيق القوانين كما جاء في بيان الفاف، تم اللجوء إليه للتفريق بين المولودية والوفاق، بسبب التساوي بينهما في عدد النقاط، والاعتماد على التعليمة الموجهة يوم 2 أوت، للتفريق بين الفرق المتساوية".

و قضت المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية التاس أمس الجمعة بإعادة مباراة الداربي العاصمي، وخصم 3 نقاط من رصيد مولودية الجزائر، ليصبح رصيده 34 نقطة بدلا من 37 نقطة.

و كان المكتب الفيديرالي للفاف, المجتمع نهاية شهر جويلية الماضي في جلسة طارئة قد قرر توقيف البطولة نهائيا بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) معلنا عن تتويج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية للموسم 2019-2020.

أما اتحاد الجزائر الذي استعاد النقاط المخصومة, ينهي المنافسة في المركز السابع بمجموع 32 نقطة بالتساوي مع جمعية عين مليلة.