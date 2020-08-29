انطلاق الشبكة البرامجية الجديدة للاذاعة الجزائرية هذا الاحد

تشرع الإذاعة الجزائرية ابتداء من هذا الأحد 30 أوت 2020 في بث شبكتها البرامجية الجديدة لموسم 2020/2021 على مستوى مختلف قنواتها الإذاعية الوطنية، الدولية، الموضوعاتية و الجهوية.

و قد روعي في تحضير هذه الشبكة الظروف التي تميّز المرحلة الحالية على المستوى الصحي و السياسي و كذا الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و ما اتخذ من إجراءات تضمنها مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي وضع أسس النموذج الجديد للتنمية.

ما يميّز الشبكة البرامجية لهذا الموسم الإذاعي، هو التجديد الملاحظ على البرامج سواء من حيث الشكل أو المحتوى و ذلك تماشيا مع حاجات المستمعين و أذواقهم و كذا مقتضيات العمل الإعلامي الراقي و الهادف.

و ينطبق ذلك على مختلف أنواع البرامج سواء الإخبارية، التربوية أو الترفيهية. بحيث سيتم إطلاق عديد البرامج الجديدة منها الفضاء المسائي "مساءOne " للقناة الأولى و هو برنامج منوع يتضمن عدة فقرات فنية و ثقافية و رياضية يبث يوميا ما بين الرابعة و السادسة مساء. و كذلك البرنامج الجديد "حوار التنمية" إلى جانب الموعد الأسبوعي "فوروم الأولى" المفتوح للشخصيات الوطنية البارزة.

و تعد القناة الأولى مستمعيها أيضا بعديد الفضاءات الإخبارية، التربوية، الثقافية و الترفيهية التي ستقدم بتلبيس جديد تم إعداده وفق المعايير المعمول بها عالميا. أما القناة الثانية و بحكم تخصصها كقناة تبث برامج بالأمازيغية و عن الأمازيغية، و قصد تشجيع المواهب و الإبداع بمختلف اللهجات الأمازيغية فقد خصصت فضاء " ثاغراست" من ساعتين يبث كل يوم سبت من ال11 صباحا إلى الواحدة زوالا لتسجيل إبداعات المولعين بالفن و الثقافة الأمازيغية. إلى جانب ذلك ستنظم هذه القناة و بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية ندوة شهرية "فوروم الأمازيغية" للوقوف عند آخر البحوث و المستجدات ذات الصلة بترقية اللغة الأمازيغية.

كما تقترح يوميا ضيف الفترة الصباحية "إنبقي نتصبحيث" لمواكبة أحداث الساعة. من جهتها تعد القناة الوطنية الثالثة جمهورها بإثراء فقرات الفترة الصباحية و إدراج فضاءات جديدة مثل « avec vous et pour vous »، « le café de la trois »، « A l'improviste » مع الاحتفاظ بالبرنامج الحواري اليومي « L'invité de la rédaction » و كذلك le mag de l'info du soir » « الذي سيبث يوميا على الخامسة مساء.

بدورها تطلق إذاعة الجزائر الدولية بحكم توجهها الإخباري و الدولي فضاء إخباريا يبث يوميا على أمواج الFM و الأمواج القصيرة ما بين السابعة و الثامنة مساءا "فضاء الساحل" يتضمن مواعيد إخبارية، حوارات و عدة فقرات تتعلق بمنطقة الساحل. إذاعة الشباب Jil Fm هي الأخرى تقترح لمستمعيها هذا الموسم عدة برامج جديدة منها البرنامج الإخباري " لقاء خاص"، المجلة الصحية "Mag jil"، البرامج التفاعلية "Wach tahki و Allo fayçal " بالإضافة إلى " فيزا للمستقبل ".

وفي الشأن الثقافي تسعى الإذاعة الثقافية إلى المساهمة في إبراز التنوع و الثراء الذي يميّز الثقافة الجزائرية مع اقتراح فضاءات جديدة مثل "مقهى الثقافة"، "حوارات الثقافية"،"تكريم خاص"، "محطات"، "بحوث و دراسات"، "على ضوء العلوم"و "قصتي مع الكتابة". في الجانب الديني وتدعيما لمسعاها لترسيخ قيم الاعتدال و الوسطية تقترح إذاعة القرآن الكريم عدة برامج جديدة منها على سبيل الذكر "غراس المستقبل"، "الطفل و الوسائط"، "مصاحف و تلاوات" و باقة من البرامج التوجيهية و الفقهية المطلوبة من المستمعين.

إلى جانب المقاربة الوطنية التي تضطلع بها القنوات الوطنية و الموضوعاتية، تجتهد يوميا الإذاعات الجهوية ال48 عبر مقاربتها الجوارية لخدمة الجمهور المحلي و تعزيز حضور الإذاعة في عمق المجتمع لمرافقة الفاعلين في ميدان التنمية و نقل انشغالات المواطن خاصة الذين يتواجدون في الأرياف و مناطق الظل.

بهذا ترافق مختلف القنوات الإذاعة الجزائرية ال55 التحولات التي تعيشها الجزائر في شتى مجالات الحياة بديناميكية انفتاح أكثر على المجتمع وتعزيز دور ها في المجتمع و تكريس حق المواطن في إعلام موضوعي و نزيه.

المصدر: الاذاعة الجزائرية