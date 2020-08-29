كورونا : 379 اصابة جديدة و281 حالة شفاء و8 وفيات

سجلت 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 281 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.782 من بينها 379 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1491حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 30717 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف السيد فورار أن 15 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، و 13 ولاية ازيد من 10حالات خلال 24 ساعة الماضية في حين 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 28 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا السيد فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.