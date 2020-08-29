وفاة الممثل الامريكي تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر"

رحل الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، بطل فيلم "بلاك بانثر" (النمر الأسود) في سلسلة أفلام مارفل، عن عمر يناهز 43 عاما بعد معاناة مع سرطان القولون لأربع سنوات، حسبما اعلنت عائلته.

ورغم إصابته بالسرطان سنة 2016 لكن بوزمان واصل تصوير العديد من أفلامه أثناء وبين العديد من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي.

ومع "بلاك بانثر"- الذي خرج إلى الصالات سنة 2018- بات بوزمان نجم أول عمل سينمائي عن بطل خارق أسود في تاريخ استوديوهات مارفل الأمريكية.

وقد رُشح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات بيع التذاكر.

و اعتبر هذا الفيلم "حدثا ثقافيا" مهما في الولايات المتحدة لأنه يعكس الصور النمطية السائدة في هوليوود من خلال تصويره بلدا إفريقيا مزدهرا يستقبل اللاجئين ويمد البلدان الأكثر فقرا بالتكنولوجيا المتقدمة التي يتمتع بها.

و تقمص ايضا تشادويك بوزمان شخصية أسطورة البيسبول جاكي روبنسون في فيلم "42" للمخرج براين هيلغيلاند في 2013، وهو أكبر نجاح تجاري يحققه فيلم عن رياضة البيسبول في تاريخ هوليوود.