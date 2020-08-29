العاصمة : نشوب حريق بغابة "سيليست" ببوزريعة

تتواصل عملية التدخل من طرف أعوان الحماية المدنية لاخماد الحريق الذي شب بعد ظهر اليوم السبت بغابة "سيليست" بوزريعة بالجزائر العاصمة ،حسبما علم لدى المكلف بالإعلام للحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم خالد بن خلف الله للاذاعة الجزائرية أن "عملية إطفاء الحريق الذي شب بغابة "سيليست" ببوزريعة بالجزائر العاصمة في حدود الساعة 14 سا و 21 د ما تزال متواصلة لحد الآن، حيث تم التحكم في الحريق نهائيا ومنع انتشاره"

أما عن المساحات المتضرة واسباب اندلاع الحريق ، فقال بن خلف الله أنه لم يتسن بعد معرفة المساحة الإجمالية المتلفة جراء الحريق خاصة مع اتساع رقعتهمؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تم تسخير 25 شاحنة إطفاء و كذا مروحيتي إطفاء وذلك لمحاصرة النيران التي اندلعت عبر عدة بؤر من هذه الغابة.