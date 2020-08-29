﻿ أرسنال يحرز لقب درع المجتمع على حساب ليفربول بضربات الترجيح 5-4

توج نادي أرسنال، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع في كرة القدم ، وذلك بفوزه على ليفربول، حامل لقب البطولة الوطنية، بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتجمع درع المجتمع سنويا بين بطل انجلترا وحامل الكأس وتقام قبل أسبوع من بداية البطولة الإنجليزية الممتازة.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 12، وأدرك البديل الياباني تاكومي ميناميتو التعادل في الدقيقة 73.

ويعد هذا التتويج اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني تشيلسي.

وهو الفوز الثاني لأرسنال على ليفربول في أربع مواجهات بينهما في الدرع الخيرية بعد الأول عام 2002 بهدف وحيد، مقابل خسارتين 1-3 عام 1979، وصفر-1 عام 1989.

وكان مانشستر سيتي قد أحرز النسخة الـ97 لدرع المجتمع في كرة القدم بفوزه على تشيلسي بهدفين لصفر سجلهما المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.