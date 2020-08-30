﻿مجلس الوزراء: الرئيس تبون يأمر بخطة مستعجلة لوقف التلوث في الجنوب

كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي تعقيبه على عرض وزيرة البيئة أمام مجلس الوزراء حول استراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير اطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمر رئيس الجمهورية ب"إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال".

كما حث على"الاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية لمدننا وغرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، بإعتبار أن التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس".

وأمر الرئيس بتنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

واستكمالا للاجتماع السابق، استمع مجلس الوزراء لعرض قدمته وزيرة البيئة حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة قطاع البيئة في إطار المقاربة الجديدة الإقتصادية والإجتماعية.