﻿كوفيد-19 : وضع إطار تنظيمي خاص لتكييف قواعد منح الصفقات العمومية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا 19 فرضت وضع اطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلقة بالعمليات المبرمجة مع هذه الوضعية غير المسبوقة، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وخلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الاطار التنظيمي الخاص "سيسمح بإدارة التعامل مع هذه الوضعية غير المسبوقة بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الادارات والمؤسسات العمومية"، حسب نفس البيان.