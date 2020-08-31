لبنان: تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن نال تأييد أغلبية نواب البرلمان خلال الاستشارات النيابية التي أجراها عون مع القوى السياسية البارزة، وفق ما أفادت وسائل اعلام محلية .

وفور تكليفه، أعرب أديب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة "في أسرع وقت ممكن" ودعا إلى "التنفيذ الفوري للإصلاحات باعتبار ذلك مدخلا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وقال أديب بعد تكليف الرئيس ميشال عون رسميا له بتشكيل الحكومة "وبإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص". وأضاف "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية".

ونال رئيس الحكومة المكلف، وفقا للاستشارات النيابية، 90 صوتاً من أصوات النواب، فيما نال نواف سلام 15 صوتاً ، مقابل امتناع 7 نواب عن التصويت وصوت واحد للوزيرة السابقة ريا الحسن، فيما صوت واحد أيضا لفضل شلق، علماً أن عدد النواب في مجلس النواب اللبناني 128 نائباً.

وجاء في بيان ألقاه أنطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن "نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي أجراها الرئيس عون وبعد التشاور مع نبيه بري رئيس مجلس النواب، أدت إلى تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".

ووفقا للدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها، ويصدر الرئيس منفردا مرسوم تسميته.

يذكر أن مصطفى أديب كان يشغل حتى تكليفه بتشكيل الحكومة منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، وهو المرشح الذي توافق رؤساء الحكومات السابقة سعد الحريري، وتمام سلام ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، خلال اجتماعهم أمس، على ترشيحه لتولي المهمة.

وكانت حكومة حسان دياب استقالت في العاشر من أغسطس الجاري، بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، مخلفا 182 قتيلا وأكثر من 6 الاف جريح وعشرات المفقودين.