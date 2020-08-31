وفاة المنتج الإذاعي نصر الدين بغدادي عن عمر يناهز 63 سنة

انتقل إلى رحمة الله هذا الأحد المنتج والإطار السابق في الإذاعة الجزائرية بغدادي نصر الدين اثر اصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 63 سنة .

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم المدير العام للإذاعة الجزائرية جمال سنحضري بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة المرحوم .

وكان المرحوم وهو من مواليد سنة 1957 نشأ في بيئة فنية وعرف باهتمامه البالغ بالموسيقى التي انجز في شأنها عدة بحوث ودراسات، كما اشتغل أيضا أستاذا بجامعة تلمسان بعد حصوله على شهادة الليسانس في 1981 في تخصص اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر ثم شهادة الدراسات المعمقة من جامعة السربون بفرنسا سنة 1982.

وتميز المشوار الاذاعي للراحل بإنتاجه لعدة برامج حول الموسيقى الجزائرية وتقلده لعدة مناصب كان آخرها مدير الأرشيف بالإذاعة الجزائرية الذي تولاه قبل احالته على التقاعد في جويلية من سنة 2018.

وللمرحوم اسهامات عديدة في مجال الموسيقى بحكم تخصصه وعلاقاته مع الوسط الفني وكذا صداقته مع بعض اعمدة الفن الجزائري، أمثال الشيخ الغفور، إذ كثيرا ما يدعى للاسهام بافاداته كخبير ومستشار في ميدان الموسيقى والتراث الموسيقى الجزائري.