الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الاثنين حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها إنهاء مهام ثمانية (8) ولاة وستة (6) ولاة منتدبين فيما تم تعيين 17 واليا جديدا و14 واليا منتدبا ، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في نص بيان رئاسة الجمهورية مايلي :

"طبقا للمادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم" :

أولاً: إنهاء مهام الولاة:

تُنهى مهام كلُّ من السيدات والسادة الولاة:

1- أحمد مباركي، بصفته واليا لبشار؛

2- محمد بن عمر، بصفته واليا للجلفة؛

3- عيسى عروة، بصفته واليا لسكيكدة؛

4- عبد السميع سعيدون، بصفته واليا لمستغانم؛

5- الشيخ لعرجة، بصفته واليا للمسيلة؛

6- محفوظ زكريفة، بصفته واليا لتيسمسيلت؛

7- عمر الحاج موسى، بصفته واليا لتيبازة؛

8- نصيرة رمضان، بصفتها والية لغليزان.