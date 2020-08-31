الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الاثنين حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها إنهاء مهام ثمانية (8) ولاة وستة (6) ولاة منتدبين فيما تم تعيين 17 واليا جديدا و14 واليا منتدبا ، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في نص بيان رئاسة الجمهورية مايلي :
"طبقا للمادة 92 من الدستور، أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم" :
أولاً: إنهاء مهام الولاة:
تُنهى مهام كلُّ من السيدات والسادة الولاة:
1- أحمد مباركي، بصفته واليا لبشار؛
2- محمد بن عمر، بصفته واليا للجلفة؛
3- عيسى عروة، بصفته واليا لسكيكدة؛
4- عبد السميع سعيدون، بصفته واليا لمستغانم؛
5- الشيخ لعرجة، بصفته واليا للمسيلة؛
6- محفوظ زكريفة، بصفته واليا لتيسمسيلت؛
7- عمر الحاج موسى، بصفته واليا لتيبازة؛
8- نصيرة رمضان، بصفتها والية لغليزان.
ثانيًا: التعيين في سلك الولاة:
يُعيَن كلُّ من السيدات والسادة:
1- لخضر سداس، واليا للشلف؛
2- محمد بلكاتب، واليا لبشار؛
3- مصطفى قريش، واليا لتمنراست؛
4- محمد البركة دحاج، واليا لتبسة؛
5- دومي جيلالي، واليا للجلفة؛
6- كمال عبلة، واليا لسطيف؛
7- عبد القادر بن سعيد، واليا لسكيكدة؛
8- كربوش كمال الدين، واليا لقالمة؛
9- جهيد موس، واليا للمدية؛
10- عيسى بولحية، واليا لمستغانم؛
11- عبد القادر جلاوي، واليا للمسيلة؛
12- مسعود جاري، واليا لوهران؛
13- عباس بداوي، واليا لتيسمسيلت؛
14- عبد القادر راقع، واليا للوادي؛
15- لبيبة ويناز، والية لتيبازة؛
16- امحمد مومن، واليا لعين تيموشنت؛
17- عطا الله مولاتي، واليا لغليزان.
ثالثًا: إنهاء مهام ولاة منتدبين:
تمّ إنهاء مهام السيدات والسادة الولاة المنتدبين:
1- مبروك عون، بصفته واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار؛
2- سمير نفلة، بصفته واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر؛
3- جمال قاسمية، بصفته واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر؛
4- بن اعمر كياس، بصفته واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر؛
5- فريدة عمراني، بصفتها والية منتدبة لبوزريعة بولاية الجزائر؛
6- أحمد بودوح، بصفته واليا منتدبا للرويبة بولاية الجزائر.
رابعًا: تعيين ولاة منتدبين:
تمّ تعيين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم ولاةً منتدبين:
1- ناصر سبع، واليا منتدبا لتيميمون بولاية أدرار؛
2- عز الدين حمادي، واليا منتدبا لبرج باجي مختار بولاية أدرار؛
3- بوبكر لنصاري، واليا منتدبا لأولاد جلال بولاية بسكرة؛
4- عبد الرحمان دحيمي، واليا منتدبا لبني عباس بولاية بشار؛
5- ساعد شنوف، واليا منتدبا لإن صالح بولاية تمنراست؛
6- ابراهيم غميرد، واليا منتدبا لإن قزام بولاية تمنراست؛
7- محمد السعيد بن قامو، واليا منتدبا للدرارية بولاية الجزائر؛
8- عبد المالك بوتسطة، واليا منتدبا للدار البيضاء بولاية الجزائر؛
9- عمار علي بن ساعد، واليا منتدبا للشراقة بولاية الجزائر؛
10- حورية مداحي، والية منتدبة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر؛
11- يوسف بشلاوي، واليا منتدبا لبئر مراد رايس بولاية الجزائر؛
12- جمال الدين حصحاص، واليا منتدبا لبوزريعة بولاية الجزائر؛
13- نسيب نجية، والية منتدبة لزرالدة بولاية الجزائر؛
14- أحمد زروقي، واليا منتدبا لرويبة بولاية الجزائر.