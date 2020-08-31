المؤسسة الناشئة "ألجيريا داتا" تطلق هذا الثلاثاء منصتها الجديدة

ستطلق المؤسسة الناشئة "ألجيريا داتا" منصتها "algeriadata.com" هذا الثلاثاء وذلك حتى توفر المعلومات الاقتصادية والمالية لمستخدميها ببضع نقراتي حسبما أفاد به بيان لوزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة اليوم الاثنين.

وأضاف ذات البيان ان شركة Algéria Data تقدم لمستخدميها بيانات موثوقة عن منظمات وطنية ودولية بالإضافة إلى معطيات خاصة بها تتعلق باستطلاعات.

وتابع المصدر أن هذه الشركة الناشئة المحتضنة ضمن هيكل "مشروع بوسيفال" تعتزم أن تصبح "رويترز أو بلومبيرغ الجزائرية" وأن تكون تدريجيا قادرة على تقديم جميع أنواع البيانات للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.

كما أكد مؤسسو هذه الشركة الناشئة يضيف ذات البيان "أننا فكرنا في تطوير هذا الحل لأن هناك الكثير من البيانات ولكن ليس هناك حقيقة هيكل يجمعها وينظمها.

وبالتالي نريد أن نكون قادرين على تركيز جميع البيانات الاقتصادية حول القطاعات المختلفة" ، كما أنهم يعتقدون أن المعلومات ونشرها بشكل صحيح أمران "ضروريان" للتسيير السليم للاقتصاد.

وستسمح اشتراكات "ألجيريا داتا" بالوصول إلى بيانات محينة بانتظامي ولكن أيضًا لتقديم مواضيع تحقيقات من أجل إثراء قاعدة البيانات.