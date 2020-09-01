بلعمبري للإذاعة : مستقبل واعد ينتظر الصناعة الصيدلانية بالجزائر

ثمن رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري هذا الثلاثاء التوصيات والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير برفع القدرة الإنتاجية لمجمع صيدال للصناعة الصيدلانية وتوجيه الاستثمار نحو الصناعة الدوائية وقال إن هذا الأمر بمثابة حافز للتطلع لصناعة دوائية واعدة.

وأوضح بلعمبري لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" أن صيدال ظلت قدوة ورائدة في مجال الصناعة الصيدلانية رغم ما تعرضت له من عراقيل من طرف لوبيات الاستيراد لتحطيمها.

وأضاف بلعمبري أن الإرادة السياسية للدولة في خلق صناعة دوائية حقيقية " تجعلنا نطمح ونتطلع لصناعة صيدلانية واعدة في ظل المشاريع المبرمجة من طرف مجمع صيدال مثل مشروع مخبر الأنسولين الذي سيحد كثيرا من فاتورة الاستيراد".

من جهة أخرى أعرب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن دهشته عن "تورط لوبيات دواء ومخابر في الاستيراد غير شرعي وخلق حالة الفوضى والندرة في سوق الدواء".

وأرجع بلعمبري ندرة بعض الأدوية في السوق إلى غياب متابعة المستوردين المكلفين بتوريد تلك الأدوية فضلا عن الاحتكار الذي تمارسه مؤسسات بعينها لبعض الأدوية.

وبخصوص تفعيل الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية أشار بلعمبري إلى أن الوكالة لم تتوفر في الماضي على الوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها، لافتا إلى أن دور الوكالة ليس اقتصاديا وأن مهمتها الأساسية تتمثل في الرقابة الصحية وضبط نشاط المخابر.

وعن تأخر صدور القوانين التطبيقية لقانون الصحة باستثناء بعض القوانين أكد ضيف الصباح أن هناك عملااا كبيرا يجري في هذا الصدد و"نأمل عدم وجود تداخل في الصلاحيات بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية".