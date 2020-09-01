حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تتجاوز 25 مليونا

01/09/2020 - 12:10

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز  الأمريكية هذا الثلاثاء , أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عالميا بلغت 25  مليونًا و488 ألفًا و239 حالة.

وقالت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميا من  حيث عدد الإصابات والوفيات، تليها البرازيل والهند.

وكشفت بيانات الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - الى أن حصيلة  الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم قدرت ب 850 ألفا و596 حالة.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير منذ أن أبلغت الصين عن ظهور الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

وسجل العالم مليون إصابة بعد أكثر  من 3 أشهر في 2 أفريل الماضي بينما وصلت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس إلى  10 ملايين حالة في 28 جوان الماضي.

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